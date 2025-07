Unis wollen höhere Hürden für ausländische Studienwerber

Je geringer das Sprachniveau bei der Zulassung, umso mehr Zeit müssen Bewerber also vor Beginn des eigentlichen Studiums noch als außerordentlicher Hörer in Vorstudienlehrgängen mit Deutschlernen verbringen. Die Unis gehen davon aus, dass ein höheres Sprachlevel bei der Zulassung nicht nur zu mehr Erfolg beim eigentlichen Studium führen würde. Sie erwarten auch weniger Abbrüche in den Vorstudiengängen und damit ein geringeres Risiko, dass Personen das Niveau C1 nicht erreichen und das Land wieder verlassen müssen.