Frau stieß 14-Jährigen in Innsbruck von E-Scooter und fuhr damit davon

Eine Unbekannte hat einem 14-Jährigen am Mittwoch in Innsbruck seinen E-Scooter geraubt. Der Jugendliche stand laut Polizei gegen 16.20 Uhr in Begleitung eines Freundes am Gehsteig in der Freundsbergstraße auf seinem E-Scooter, als sich ihm eine Frau näherte, ihn vom Fahrzeug stieß und dann damit davonfuhr. Sie fuhr erst am Gehsteig der Reichenauer Straße Richtung Westen und bog dann nach Süden in die Andechsstraße ab.