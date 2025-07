Radfahrer prallten in Innsbruck zusammen: Rennradler überschlug sich

Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag in Innsbruck schwer zusammengestoßen, einer wurde dabei verletzt. Ein 54-Jähriger fuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem Citybike auf dem Radweg der Franz-Greiter-Promenade stadtauswärts, hinter ihm fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Rennrad. Auf Höhe der Hungerburgbahn-Station Löwenhaus wollte der 54-Jährige nach links abbiegen – gerade, als der Rennradfahrer ihn überholen wollte. Es kam zur Kollision. Der 35-Jährige stürzte und überschlug sich, der 54-Jährige kippte mit dem Rad um.

Ersterer wurde mit Verletzungen an der Schulter und am Ellbogen in die Klinik gebracht, der Lenker des Citybikes blieb unverletzt. (TT.com)