Zehn Tage nach seiner Hochzeit: Liverpool-Star Jota kommt bei Autounfall ums Leben

Diogo Jota ist tot! Wie die spanische Sportzeitung Marca meldet, soll der portugiesische Fußball-Star bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen sein. Der Unfall ereignete sich in der Region Zamora in Sanabria. Dabei soll das Auto von der Straße abgekommen sein und anschließend Feuer gefangen haben. Im Wagen befand sich auch der Bruder des Liverpool-Stürmers, der ebenfalls nicht überlebte.