Kompakteres Programm und neue Highlights beim 25. Achenseelauf

Pertisau – Der Achenseelauf, bekannt für seine spektakuläre Kulisse rund um Tirols größten See, zieht seit einem Vierteljahrhundert Sportbegeisterte an. Dieses Jahr wird das gesamte Programm erstmals an einem Tag abgehalten, mit einer neuen Strecke in Achenkirch, die Läufer:innen direkt am Ufer entlangführt. Der bisherige 10-km Fitnesslauf wurde auf 14,5 Kilometer verlängert und in den Hauptlauf sowie den Staffellauf integriert.