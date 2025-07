„Haereticus“ bringt Giordano Brunos Schicksal auf die Bühne

Am 3. und 4. Juli um 20.30 Uhr wird das Stück von Chris Kohler, das inspiriert wurde von der Vita des italienischen Philosophen, im „Gleis4 – Theater am Zug“ nochmals gezeigt.

Schwaz - Das theater"wortauftritt" präsentierte am 21. Juni „im Gleis4 – Theater am Zug in Schwaz die Uraufführung von "Haertecus. Eine commedia tragica" von Chris Kohler. Das Stück, inspiriert vom Leben des italienischen Philosophen Giordano Bruno, verspricht eine Auseinandersetzung mit Themen wie Meinungsfreiheit und visionärem Denken.