Österreich schiebt erstmals seit 15 Jahren Straftäter nach Syrien ab

Die Innenminister von Österreich und Deutschland verfolgen dasselbe Ziel: Aus Afghanistan stammende Straftäter sollen rückgeführt werden. Österreich vollzog am Donnerstag mit Verspätung eine bereits geplante Abschiebung nach Syrien.

Wien, Berlin, Damaskus, Kabul – Das Innenministerium hat am Donnerstagvormittag die Abschiebung eines syrischen Straftäters in sein Heimatland durchgeführt. Damit wurde zum ersten Mal seit 15 Jahren eine Abschiebung nach Syrien vollzogen, hieß es aus dem Innenministerium. Vergangene Woche war diese noch wegen des geschlossenen Luftraums über dem Land in Folge der Eskalation des Nahost-Konflikts abgeblasen worden.