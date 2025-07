Zillertal Bier: Brauereifest war der erste Höhepunkt

Rund 2500 Besucher strömten laut Veranstalter am vergangenen Samstag nach Zell am Ziller, um gemeinsam mit der Privatbrauerei Zillertal Bier zu feiern.

Im Mittelpunkt der Festivitäten standen Rundgänge durch die Brauerei und interaktive Erlebnisstationen. Besucher konnten den Brauprozess hautnah miterleben und erhielten Einblicke in die Geschichte und Gegenwart der Zillertaler Braukunst. Auch Berufsbilder wie Brauerei- und Getränketechniker wurden vorgestellt.

Für den Herbst kündigt die Brauerei ein weiteres Highlight an: Ein in Handarbeit gebrautes Spezialbier, das in Großflaschen abgefüllt wird.