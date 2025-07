Große Suchaktion nach vermisstem Kind in Vorarlberg

In den Bregenzer Seeanlagen und in Dornbirn läuft seit dem späten Vormittag eine Suchaktion nach einem vermissten Kind. Der neunjährige Bub war laut Berichten in Vorarlberger Medien auf einem Spielplatz beim Casino in Bregenz gesehen worden. Die Polizei bestätigte eine Suchaktion, der Bub sei seit etwa 11.30 Uhr abgängig.