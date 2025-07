Vermisstes Kind in Vorarlberg nach großer Suchaktion gefunden

Ein vermisstes Kind hat am Donnerstag in Vorarlberg eine großangelegte Suchaktion ausgelöst. Der neunjährige Bub war am späten Vormittag in Bregenz verschwunden, kurz nach 13.00 Uhr wurde er in Hohenems gefunden. Man habe ihn bereits wieder den Eltern übergeben können, hieß es bei der Polizei gegen 13.30 Uhr.