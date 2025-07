Outreach Music Festival & Academy 2025 – Musik, die in den Bann zieht

Am 31. Juli startet das Outreach Music Festival. Internationale und österreichische Musikerinnen und Musiker spielen bis 16. August in Schwaz auf. Unter ihnen der Organisator des Festivals Franz Hackl. Parallel dazu gibt es Workshops in der Academy.

Seit 1993 verwandelt Outreach Schwaz in ein klingendes Musiklabor. Die 33. Ausgabe (31. Juli – 16. August 2025) steht unter dem Motto „From Deception to Connection – The Nothingness of Big Lies vs. Shared Intelligence of Music“.

Sechs Bühnen

Auf sechs Bühnen im Alpenpanorama wirbelt auf der Main Stage dreimal das legendäre 3 × 20-Minuten-Karussell: Jazz-Hero*innen, Progressive-Rock-Vor-

denker*innen und junge Klang-Entdecker*innen. Sturmwarnung: Outreach Orchestra, David Helbock’s Random/Control feat. Fola Dada, Alexandra Ridout Trio, Bass-Visionär Matt Garrison. Heimischer Antrieb: PULS, TSOMBANIS4 & noch 10+ weitere nationale Acts auf den Nebenbühnen.

Vier Musiker des Outreach Orchestra – inklusive Gründer Franz Hackl – spielten entscheidend auf Rap-Ikone Residente’s Grammy-Siegeralbum 2025. Ein Ariadnefaden von den Anden über New York direkt in die Tiroler Berge.

Die Academy startet

Parallel öffnet die Academy ihre Werkstätten: 40+ Workshops, Ensembles, Producer-Lab und Europas wohl größte kostenlose Online-Brass-School (100 Kurse/Jahr).

Unsere Initiative „Music Safe Haven“ schafft sichere Klangräume für Mädchen. Kurz: Outreach ist DER Ort für kulturell Inspirierendes und gesellschaftliche Wirksamkeit.