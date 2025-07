Verformungen des Asphalts: Hitzewelle sorgt für Probleme auf Autobahnen in Norditalien

Verona – Die Hitzewelle mit Temperaturen um die 35 Grad sorgt für Probleme auf den Autobahnen in Norditalien. Am Donnerstag kam es auf der Autobahn A4 zwischen Verona Süd und Verona Ost zu zeitweisen Sperren der Mautstellen wegen Problemen mit dem Asphalt. Die extrem hohen Temperaturen führten zu Verformungen des frisch sanierten Fahrbahnbelags, was die Stilllegung einer Fahrspur notwendig machte. Nach einigen Stunden konnten die Zufahrten wieder geöffnet werden, berichteten Medien.

Parallel dazu erreicht eine Hitzewelle ihren Höhepunkt mit Temperaturen von 40 bis 41 Grad Celsius, besonders in Norditalien, den Innenregionen der großen Inseln Sardinien und Sizilien sowie in Mittelitalien. 39 Grad wurden in Florenz und Rom gemeldet. Auch in den Bergen stieg die Nullgradgrenze auf über 4500 Meter an.