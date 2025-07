Schriftzug bei Innsbrucker Geschäft in Flammen: Brand rasch gelöscht

Feuerwehrsirenen waren am Donnerstagnachmittag in der Innsbrucker Innenstadt zu hören. Die Einsatzkräfte wurde gegen 14.30 Uhr zu einem Brand in der Museumstraße gerufen. Wie sich herausstellte, war es allerdings nur ein kleiner Brand: Ein Schriftzug vom Feinkostgeschäft Hörtnagl hatte Feuer gefangen.