Politiker und Social Media: Regierung und Grüne einigen sich auf neue Regelung

Alle Parteien außer die Freiheitlichen sind zufrieden mit der Neuregelung, die nächste Woche im Nationalrat beschlossen werden soll. Bisher war nicht klar, was erlaubt ist und was nicht.

Die Neuregelung soll künftig für Politikerinnen und Politiker in Exekutiv-Funktionen auf Bundes- und Landesebene sowie in Parlamentsklubs gelten. Sie soll sicherstellen, dass (partei-)politische Inhalte und Regierungsarbeit getrennt behandelt werden. Beschlossen werden soll die Novellierung des Parteienfinanzierungsgesetzes kommende Woche im Nationalrat. Die derzeit anhängigen Verfahren und die vom Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) verhängten Bußgelder gegen ÖVP, NEOS und Grüne bleiben davon unberührt.

ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti betonte abermals, dass es notwendig sei, "die rechtliche Grauzone in Bezug auf Social-Media-Auftritte von politischen Verantwortungsträgern praktikabel und eindeutig zu regeln". Die Vier-Parteien-Einigung bezeichnete er als "begrüßenswert". Auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßte die "gesetzliche Klärung". Die Kritik im parlamentarischen Prozess an möglichen Auswirkungen auf Bußgelder, die der UPTS gegenüber ÖVP, NEOS und Grünen bereits ausgesprochen hat, habe man aufgegriffen, so Seltenheim: "Die Neuregelung gilt nur für Fälle, die der UPTS in Zukunft entscheiden wird."