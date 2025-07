Staatspreis für Europäische Literatur an Serhij Zhadan

Der ukrainische Dichter wird am 25. Juli bei einem Festakt am Rande der Salzburger Festspiele ausgezeichnet. 2016 veröffentlichte er ein Buch im Innsbrucker Haymon Verlag.

Serhij Zhadan ist der neue Träger des Österreichischen Staatspreises für Europäische Literatur. Die Entscheidung für den ukrainischen Autor gab am Dienstag Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) bekannt. Der 50-Jährige erhält den mit 25.000 Euro dotierten und seit 1965 verliehenen Preis am 25. Juli bei einem Festakt am Rande der Salzburger Festspiele.