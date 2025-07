NHT übergibt zwölf neue Eigentumswohnungen beim Schwimmbad in Zirl

In Zirl wurden diese Woche zwölf neue Eigentumswohnungen der Neuen Heimat Tirol (NHT) an ihre Besitzer übergeben. Das Projekt in der Nähe des örtlichen Freibads soll leistbares Wohneigentum für junge Tiroler Familien schaffen. Landeshauptmann Anton Mattle betont die Bedeutung solcher Projekte für die Zukunft junger Menschen im Land.