E-Scooter-Dieb in Innsbruck festgenommen, Polizei sucht nach Besitzer

Ein 51-Jähriger wurde am Donnerstagvormittag in Innsbruck mit zwei gestohlenen E-Scootern festgenommen, berichtet die Polizei. Gegen 10 Uhr hatten Zeugen bei der Polizei Hall angerufen und gemeldet, dass der Mann mit zwei vermutlich gestohlenen E-Scootern mit dem Zug in Richtung Innsbruck fahren würde.