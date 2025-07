Wieder Badegast in Deutschland von Wels gebissen und verletzt

Erneut hat ein Wels im Brombachsee in Mittelfranken in Deutschland einen Schwimmer angegriffen und ihn leicht verletzt. Der Fisch biss einen 69-Jährigen am Mittwoch im Bereich einer Badeplattform in den Arm und fügte ihm dabei eine Schürfwunde zu, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann sei noch im Uferbereich bei Absberg behandelt worden.

Es ist bereits der zweite Vorfall innerhalb weniger Tage. Am 20. Juni hatte ein Wels mehrere Badegäste an einer anderen Stelle des See, aber ebenfalls im Bereich einer Badeplattform angegriffen. Fünf Menschen erlitten Bissverletzungen. Die Polizei entschloss sich dort, den Wels – oft auch als Waller bezeichnet – mit Schüssen aus der Dienstpistole zu töten. Zur Begründung hieß es, eine Sperrung des Badebereiches hätte nicht durchgehend überwacht werden können. Die Gefahr, dass ein Schwimmer durch Bisse in Panik gerät und ertrinkt, wäre laut Polizei gegeben gewesen.

Mehr zum Thema: