Tourist (48) nach Bärenangriff in Rumänien gestorben

Die Zahl der Bären in Rumänien soll während der letzten Jahre auf das Drei- bis Vierfache gestiegen sein, besagen vorläufige Ergebnisse einer Studie des staatlichen Forschungsinstituts für Forstwirtschaft „Marin Dracea“. Ihre Gesamtzahl sei von früher 3000 auf schätzungsweise 10.000 bis 13.000 gewachsen. Als ökologisch akzeptabel gelten 4000 Bären in Rumänien. Die Endergebnisse der Studie sollen Ende dieses Jahres bekanntgegeben werden.

Seit Jahrzehnten dringen in Rumänien Bären immer wieder in Dörfer und sogar Städte vor, wühlen dort in Mülltonnen und greifen Menschen an. Es gab bereits mehrere Todesopfer. Die Bären dürfen nur mit Sondergenehmigungen getötet werden. (APA/dpa)