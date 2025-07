Ofner kämpft Paul nieder und steht in Wimbledon in Runde drei

London –Sebastian Ofner steht in der dritten Runde von Wimbledon. Österreichs Tennis-Ass bezwang am Donnerstag den an Nummer 13 gesetzten US-Amerikaner Tommy Paul mit 1:6, 7:5, 6:4, 7:5. Damit ist der 29-jährige Steirer nach 2017 zum erst zweiten Mal in seiner Karriere in Runde drei des Grand Slams in London.