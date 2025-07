US-Repräsentantenhaus stimmt für Trumps umstrittenes Steuergesetz

Das US-Repräsentantenhaus hat das umstrittene Steuer- und Ausgabengesetz von Präsident Donald Trump gebilligt. Die Kongresskammer verabschiedete das Gesetz am Donnerstag mit 218 zu 214 Stimmen. Am Dienstag hatte bereits der Senat dem Entwurf zugestimmt. Damit ist das Vorhaben faktisch beschlossen, weil nur noch Trumps Unterschrift fehlt. Der Präsident hatte darauf gedrängt, das Gesetz bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli unterzeichnen zu können.