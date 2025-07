Iran offen für Diplomatie im Konflikt um Atomprogramm

Dies sei "von entscheidender Bedeutung" für die Führung in Teheran, "um in einer Position für Entscheidungen über zukünftige Gesprächsrunden zu sein", sagte Takht-Ravanchi weiter. US-Präsident Donald Trump äußerte sich am Weg zu einer Kundgebung in Iowa vor Reportern zur Thematik. "Der Iran möchte mit mir sprechen und ich denke, sie würden gerne mit mir sprechen. Es ist an der Zeit, dass sie das tun", sagte Trump demnach. "Wir wollen sie nicht verletzen. Wir wollen, dass sie wieder ein Land werden", fügte er hinzu.