Trump rechnet binnen 24 Stunden mit Antwort von Hamas

In den Bemühungen um eine Waffenruhe im Gaza-Krieg erwartet US-Präsident Donald Trump nach eigenen Worten eine Reaktion der Hamas binnen 24 Stunden. Das sagte Trump in der Nacht auf Freitag (US-Ortszeit). Die radikal-islamische Organisation hatte zuvor mitgeteilt, sie berate mit anderen palästinensischen Gruppen über den von den USA unterstützten Vorstoß. Trump hatte bereits am Dienstag erklärt, Israel habe den Bedingungen für eine 60-tägige Waffenruhe zugestimmt.