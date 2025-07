Selenskyj telefoniert mit Trump

Am Donnerstag hatte Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin per Telefon konferiert. Danach startete der Kreml die schwersten nächtlichen Angriffe seit Kriegsbeginn im Februar 2022. Zugleich erklärte Moskau am Freitag, dass es derzeit keine Aussicht auf eine diplomatische Beilegung des Konflikts gebe. Nach Erkenntnissen mehrerer Geheimdienste hat Russland auch den Einsatz von chemischen Waffen in der Ukraine verstärkt.