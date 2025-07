Gelöschter Brand flammte in Reith wieder auf: 69-Jähriger im Krankenhaus

Ein 69-Jähirger musste am Donnerstagabend mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Gegen 18.30 Uhr bemerkte der Mann einen Brand in seiner Hackschnitzelanlage in Reith bei Kitzbühel. Bereits am Nachmittag hatte er dort einen leichten Schwellbrand mit einem Gartenschlauch gelöscht.