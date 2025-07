Schwerste nächtliche Angriffe Russlands seit Kriegsbeginn in der Ukraine

Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews mit den schwersten nächtlichen Angriffen seit Kriegsbeginn im Februar 2022 überzogen. In der Nacht auf Freitag sei die „größte Zahl“ an Drohnen eingesetzt worden, „die der Feind jemals in einem einzelnen Angriff verwendet“ habe, sagte Armeesprecher Juri Ignat im ukrainischen Fernsehen. Zuvor hatte die Armee erklärt, dass Russland die Ukraine in der Nacht mit 539 Drohnen und elf Raketen angegriffen habe.