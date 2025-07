Tankstelle in Rom explodiert: 45 Verletzte und 50 Evakuierte

Die Detonation richtete Schäden an mehreren umliegenden Gebäuden an und war in weiten Teilen der Stadt zu hören.

Bei einer Explosion einer Tankstelle in Roms südöstlichem Viertel Prenestino sind am Freitagvormittag rund 45 Menschen verletzt worden. Unter ihnen befanden sich Feuerwehrmänner, Polizisten sowie ein Mitglied der Rettungskräfte des Notdienstes und Fußgänger, die mit Brandwunden ins Spital eingeliefert wurden. Niemand schwebt laut einer vorläufigen Bilanz der Behörden in Lebensgefahr. 50 Personen mussten aus beschädigten Gebäuden unweit der Tankstelle evakuiert werden.

Wie Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri bei einem Besuch an der Unglücksstelle berichtete, war durch ein Gasleck beim Auffüllen der Treibstofftanks an der Tankstelle ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei evakuierten umliegende Gebäude, als es zur Explosion kam. Die Detonation, die viele Einwohner der Gegend aus dem Schlaf riss, richtete Schäden an mehreren umliegenden Gebäuden an und war in weiten Teilen der Stadt zu hören. Zudem erreichten die Flammen ein sich hinter der Tankstelle befindendes Depot für beschlagnahmte Fahrzeuge.

Rauchschwaden zogen über die italienische Hauptstadt.

Zwei Gebäude mussten evakuiert werden

Über dem südlichen Teil der Stadt war eine schwarze Rauchwolke zu sehen. Zwei Gebäude in der Nähe der Tankstelle mussten evakuiert werden. Die U-Bahn-Station der Linie C Teano, die sich nahe der Tankstelle befindet, wurde vorsichtshalber geschlossen. Die Einsätze gestalteten sich sehr schwierig, da sich neben der Tankstelle ein Ambulanzdepot befand, in dem Sauerstoffflaschen gelagert wurden – ein Umstand, der möglicherweise weitere Explosionen verursacht hat. In vielen Häusern wurden Schäden festgestellt: zerbrochene Fensterscheiben, herausgerissene Rahmen und Trümmerteile, die meterweit weggeschleudert wurden.

📽️ Video | Explosion an Tankstelle in Rom verletzt Dutzende

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni telefonierte mit Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri und informierte sich über die Lage am Unglücksort, wie das Büro der Regierungschefin berichtete. „Ich spreche allen Verletzten meine Anteilnahme aus – darunter Angehörigen der Ordnungskräfte, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes – und richte meinen aufrichtigen Dank an alle, die an den Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen beteiligt sind“, so Meloni. Der Papst erklärte auf X, er bete für die Verletzten der Explosion.