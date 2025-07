Vier tödliche Unfälle in einem Jahr: Tiroler Polizei kontrolliert Radfahrer und E-Scooter-Lenker

Am Donnerstag gab es tirolweit Schwerpunktkontrollen von FahrradfahrerInnen und E-Scooter-LenkerInnen. Viele hielten sich nicht an die Verkehrsregeln.

1525 RadfahrerInnen sind im vergangenen Jahr auf Tirols Straßen verunglückt. Drei Menschen starben, 428 wurden schwer verletzt. Es gab zudem einen tödlichen Unfall mit einem E-Scooter und 44 Schwerverletzte bei insgesamt 191 Unfällen mit den Rollern. Die Dunkelziffer bei selbst verschuldeten Stürzen – auch mit Verletzungen – ist laut Polizei noch viel höher. Viele Unfälle passierten, weil sich die LenkerInnen nicht an die rechtlichen Vorschriften hielten.

Am Donnerstag führte die Polizei auch deshalb tirolweit Schwerpunktkontrollen durch. Insgesamt wurden 197 Fahrrad- und E-Scooter-FahrerInnen beanstandet. Allein in Innsbruck waren es mehr als 100. Manche telefonierten, während sie fuhren. Viele hielten sich nicht an die allgemeinen Vorschriften. Sie missachteten zum Beispiel rote Ampeln, waren verbotenerweise auf dem Gehsteig bzw. Gehweg unterwegs oder benutzten Schutzwege.