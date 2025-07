Ehemaliges Südtiroler Ski-Ass lüftet Schwangerschafts-Geheimnis: „Wir sind bereit“

Die 41-Jährige präsentierte in ihrer Insta-Story stolz ihren Baby-Bauch. Zudem postete sie ein Video, wie sie zusammen mit ihrem ersten Sprössling Ben (4 Jahre) und ihrem Mann Werner Heel (ebenfalls ein ehemaliger Ski-Profi) einen Kinderwagen zusammenbaut. „Willkommen 9 Monate ..... Wir sind bereit! 🐣❤️“, schrieb die ehemalige Technik-Spezialistin auf Instagram.

In ihrer Insta-Story präsentierte Mölgg ihren Baby-Bauch.

Die Gratulanten ließen in den sozialen Medien nicht lange auf sich warten. Vor allem ehemalige Weggefährtinnen wie Anna Veith, Eva-Maria Brem oder Frida Hansdotter freuten sich mit Mölgg, die in ihrer Karriere nicht weniger als 14 Mal am Podium stand. (TT.com)