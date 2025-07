Lauschangriff auf Kaiserenkel? Journalist berichtet von Wanze in Karl Habsburgs Auto

"Wann und wie genau die Wanze in Karls Mercedes installiert wurde, wissen wir nicht. Der Zeitpunkt der Chatnachrichten lässt aber vermuten, dass das Abhörgerät rund eineinhalb Monate im Auto gewesen sein muss, bevor es bei der Reparatur entdeckt wurde. Auch ob die Spione die Wanze in Karls Auto anbrachten, weil sie es für meines hielten, ist nicht klar. Vielleicht wollten sie auch Karl persönlich überwachen, weil er mir nahesteht. Karl hatte allerdings zu keinem Zeitpunkt etwas mit meinen Russland-Recherchen zu tun", schreibt Grozev.

Er habe erst kürzlich den Kaiserenkel über die in den Chatverläufen erwähnte Wanze informiert, dieser habe sich daraufhin an die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gewandt, die nun ermittle. "Auch, wenn die Episode rund um die Wanze in Karls Auto letztlich nur ein Nebenschauplatz in der gesamten Spionageaktivität ist - sie ist doch ein eindrückliches Beispiel dafür, wie weit russische Geheimdienste gehen", so der Investigativjournalist. Seinen Recherchen zufolge hält sich Marsalek in Moskau auf, wo er seither unter dem Schutz des russischen Geheimdienst FSB stehe.