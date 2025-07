Polizeieinsatz in Wien-Penzing: Straßenbahn von „Gegenstand“ beschädigt

Wien – Ein Polizeieinsatz ist am frühen Freitagnachmittag in Wien-Penzing ausgelöst worden, nachdem ein nicht näher bezeichneter „Gegenstand“ eine Straßenbahn der Linie 52 getroffen hatte. Der Vorfall ereignete sich in der Linzer Straße 150. Augenzeugen berichteten von umfassenden Absperrungen und schwer ausgerüsteten Beamten. Seitens der Polizei und der Wiener Linien hieß es, es gebe keine Verletzten. Ansonsten hielten sich die Einsatzkräfte bedeckt.