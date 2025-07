Straßenbahn beschossen: Verdächtiger gestand Tat, Langwaffe sichergestellt

Wien – Ein Polizeieinsatz ist am frühen Freitagnachmittag in Wien-Penzing ausgelöst worden, nachdem auf eine Straßenbahn der Linie 52 geschossen worden war. Es wurde niemand verletzt. Kurz vor 17.00 Uhr wurde ein Verdächtiger angehalten. Dieser, ein 36-jähriger Pole, hat laut Exekutive mittlerweile die Schussabgabe gestanden. Eine entsprechende Langwaffe sowie Patronenhülsen wurden in seiner Wohnung entdeckt. Zum Motiv wird weiter ermittelt, so Polizeisprecher Philipp Haßlinger.