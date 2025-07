Straßenbahn mit „Gegenstand“ beschossen: Person in Wien verhaftet

Wien – Ein Polizeieinsatz ist am frühen Freitagnachmittag in Wien-Penzing ausgelöst worden, nachdem offenbar auf eine Straßenbahn der Linie 52 geschossen worden war. Der Vorfall ereignete sich in der Linzer Straße 150. Um kurz vor 17.00 Uhr wurde eine verdächtige Person angehalten. „Sie befindet sich in Gewahrsam“, sagte Sprecher Philipp Haßlinger.