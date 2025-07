Auffahrunfall bei riskantem Überholmanöver in Osttirol

Ein Überholmanöver löste am Donnerstagnachmittag einen Unfall auf der Felbertauernstraße bei Matrei in Osttirol aus. Eine 16-Jährige war im Auto auf einer Übungsfahrt – ihr Vater begleitete sie – in Richtung Mittersill unterwegs. Plötzlich überholte ein ihr entgegenkommender Lenker die Kolonne vor sich. Das Mädchen bremste abrupt ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.