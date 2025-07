Rauchzeichen Live-Show begeistert in Schwaz: Tradition trifft Innovation

Die Veranstaltungsreihe "Rauchzeichen" lockte über 100 Besucher auf den Maximilianplatz in Schwaz. Unter dem Motto "Geschichten, die das Leben schreibt" teilten erfolgreiche regionale Unternehmer ihre Erfahrungen und gaben Einblicke in ihr Leben.

Schwaz - Am 1. Juli 2025 verwandelte sich der Maximilianplatz in Schwaz in eine Bühne für inspirierende Gespräche und mutige Ideen. Die dritte Ausgabe der "Rauchzeichen" Live-Tour bot den Besuchern trotz widriger Wetterbedingungen ein spannendes Programm rund um Handwerk, Mut und Tradition.