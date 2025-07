180 Jenbacher kegelten bei 10. Marktmeisterschaft um die Wette

Beim Kegelturnier für jedermann zählte der Mittelwert, auch wenn die meisten alle Neue treffen wollten. Das Team Binderholz lag diesem am nächsten und wurde vom KSK Jenbach zum Marktmeister gekürt.

Jenbach - Er spielt seit drei Jahren in der höchsten nationalen Liga und feiert heuer sein 75-jähriges Bestehen: Der Kegelsportklub (KSK) Sparkasse Jenbach. Kürzlich konnte sich jedermann bei der 10. Marktmeisterschaft im Kegeln ausprobieren. Und das taten viele. 45 Vierer-Teams traten an, so viele wie noch nie. Mit dabei waren zahlreiche Betriebe und Vereine, aber auch befreundete Privatpersonen.