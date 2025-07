Luxus trifft Landleben: Farm Resort Geislerhof erhält Spitzenbewertung

Das Farm Resort Geislerhof in Gerlos wurde kürzlich mit der höchsten Auszeichnung des Vereins „Urlaub am Bauernhof“ geehrt. Die Familie Geisler setzt mit ihrem Konzept neue Maßstäbe für Ferien auf dem Bauernhof in Tirol.

Gerlos - Mitten in den Zillertaler Alpen, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, hat die Familie Geisler ein kleines Urlaubsparadies geschaffen. Ihr „Farm Resort Geislerhof“ in Gerlos wurde nun mit der begehrten 5-Blumen-Auszeichnung von „Urlaub am Bauernhof“ gekrönt. Diese Ehrung ist mehr als nur ein Orden an der Wand – sie steht für ein durchdachtes Konzept, das Nachhaltigkeit, höchste Qualität und herzlichen Service vereint.

Mit Eseln wandern

Wer Urlaub am Geislerhof macht, tauscht Alltagstrott gegen Landleben deluxe. Hier residieren die Gäste in privaten Chalets, können aber hautnah das Bauernhofleben erleben. Das Freizeitprogramm liest sich wie ein Best-of ländlicher Idylle: Vom Ponyreiten über Eselwanderungen bis hin zur „Traktorschnupperfahrt“ reicht das Angebot. Wer will, kann beim Versorgen der Tiere mithelfen oder einfach die Seele baumeln lassen. Für das leibliche Wohl sorgt die hauseigene Küche mit regionalen Produkten und traditionellen Gerichten.

Urlaub am Bauernhof Über 330 Mitgliedsbetriebe in Tirol, ca. 60 im Bezirk Schwaz

Qualitätsprüfung alle 5 Jahre

Bewertungssystem: 2 bis 5 Blumen (ähnlich Hotelsterne)

5-Blumen-Betriebe bieten höchsten Komfort in einzigartigem Bauernhofambiente

Im Bezirk Schwaz gibt es nun drei 5-Blumen-Betriebe

Die 5-Blumen-Auszeichnung ist in der Welt des Agrartourismus das, was fünf Sterne für ein Hotel sind. Im Bezirk Schwaz dürfen sich nun drei Betriebe mit diesem Prädikat schmücken. Landesweit gibt es über 330 „Urlaub am Bauernhof“-Mitglieder, etwa 60 davon im Bezirk Schwaz.

Ländliche Tradition, moderner Komfort

„Die Auszeichnung bedeutet uns sehr viel“, sagt Betriebsführer Benedikt Geisler. „Sie bestätigt unseren Anspruch, höchsten Wohnkomfort mit echtem Bauernhoferlebnis zu verbinden.“ Ob im Stall oder am Kaminfeuer im Chalet: Der Fokus liegt auf Qualitätszeit für die Familie, Genuss und authentischen Erlebnissen.