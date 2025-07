Halb elektrisch, ganz BMW: Wie der neue X3 30e Alltag und Anspruch verbindet

Der neue X3 ist gewachsen – in der Länge auf 4,76 Meter, mit mehr Kante und Charakter als je zuvor. Die vertikale Doppelniere, schlankere LED-Scheinwerfer mit doppeltem Leuchtstreifen und die bündig integrierten Türgriffe geben dem SUV ein scharf gezeichnetes, fast schon futuristisches Gesicht. Besonders markant: die neue Lackfarbe Dune Grey in Kombination mit dem M Sport Pro-Paket – auffällig, aber nicht aufdringlich.

Trotz des Zusatzgewichts fährt sich der X3 30e erstaunlich leichtfüßig. Das Fahrwerk – besonders in M-Ausführung – schluckt Unebenheiten souverän und bleibt in Kurven stabil. Die neue Karosseriesteifigkeit zeigt Wirkung: Der Plug-in reagiert sauber auf Lenkbefehle, bleibt gut kontrollierbar und vermittelt das typische BMW-Fahrgefühl – ausgewogen, direkt, vertraut.

Geladen wird der Akku mit bis zu 11 kW, was eine Komplettladung an der Wallbox in gut zwei Stunden ermöglicht. An der Haushaltssteckdose dauert es deutlich länger. Wer regelmäßig lädt, kann im Alltag fast vollständig elektrisch fahren. Der WLTP-Verbrauch liegt bei 1,0–1,3 l/100 km plus 20,2–22,2 kWh/100 km – in der Praxis hängt das stark vom Fahrprofil ab.