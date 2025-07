Justizministerium gab grünes Licht für erste Anklage gegen René Benko

Wien – In der Causa Signa dürfte eine Entscheidung über eine mögliche Anklage gegen Firmengründer René Benko gefallen sein. Ein entsprechender Vorhabensbericht liegt nach der Prüfung durch das Justizministerium nun wieder der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), schrieb zuerst das „profil“ am Freitag (online). Auf TT-Nachfrage machte die WKStA keine Angaben. Das Ministerium soll laut ORF-ZiB „dem Vernehmen nach“ grünes Licht für die Anklage gegeben haben.

In einem Vorhabensbericht legt die Staatsanwaltschaft jedenfalls dar, ob sie einen Ermittlungsstrang einstellen oder Anklage erheben will. Verpflichtend sind diese in Verfahren von besonderem öffentlichen Interesse, in sogenannten „clamorosen“ Causen. Einen solchen Vorhabensbericht hatte die WKStA im Juni dem Justizministerium zukommen lassen, der die Entscheidung obliegt. In welche Richtung es bei dem Vorhabensbericht ging - ob die Staatsanwaltschaft also eine Anklage empfohlen hat oder nicht - gab die Behörde nicht bekannt. Laut ORF ohne Quellenangabe erfolgt eine Anklage.