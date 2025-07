Erfolgreiche Abschieds-Tournee: Erler erstmals im Grand-Slam-Achtelfinale

Tirols Tennis-Ass Alexander Erler erreichte an der Seite des Deutschen Constantin Frantzen in Wimbledon die Runde der besten 16 Doppel.

London – Ein Hang zu erfolgreiche Abschieden hat Tirols Tennis-Ass Alexander Erler. Nachdem der Kufsteiner vor seiner Trennung von Landsmann Lucas Miedler 2024 zwei Turniersiege in Folge holte, erreichte Erler nun erstmals das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers.

Der 27-Jährige, der ein letztes Mal mit dem Deutschen Constantin Frantzen antritt, besiegte in Runde zwei von Wimbledon die Franzosen Sadio Doumbia und Fabien Reboul 3:6, 7:6 (4), 6:3. In Runde eins hatten Erler/Frantzen gegen Walton/Brooksby (AUS/USA) 7:6 (5), 6:4 gewonnen. Nun wartet im Achtelfinale das brasilianische Duo Marcelo Melo und Rafael Matos. Nach Wimbledon spielt Erler mit Robert Galloway (USA) und lässt dabei auch die Generali Open in Kitzbühel aus. (tt.com)