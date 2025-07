Gericht in Bosnien hebt Haftbefehl gegen Dodik auf

Das Gericht von Bosnien-Herzegowina hat den Haftbefehl gegen den bosnisch-serbischen Separatistenführer Milorad Dodik gegen Auflagen aufgehoben. Die Gründe für die Aufrechterhaltung des Haftbefehls bestünden nicht mehr, teilte das Gericht an seinem Sitz in Sarajevo mit. Dodik, der Präsident des Landesteils Republika Srpska (RS) innerhalb Bosniens ist, war zuvor in Begleitung seines Anwalts bei der bosnischen Staatsanwaltschaft erschienen und dann mit ihm zum Gericht gegangen.