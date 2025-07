Waffenruhe-Vorschlag der USA - Israel prüft Hamas-Antwort

Auch nach der Antwort der radikal-islamischen Hamas auf den jüngsten Waffenruhe-Vorschlag der USA ist unklar, ob es nun bald zu einer Feuerpause im Gazastreifen kommen könnte. Die Hamas teilte am Freitagabend mit, sie habe in einem "positiven Geist" auf den US-Vorschlag reagiert. Israelische Medien zitieren einen israelischen Regierungsmitarbeiter mit der Aussage, dass Israel die Antwort der Hamas auf den Waffenruhevorschlag erhalten habe und diese nun prüfe.

Ein ägyptischer Vermittler sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass Ägypten, das zusammen mit Katar bei den Waffenruhebemühungen vermittelt, die Antwort der Hamas gesehen habe: "Sie enthält positive Anzeichen dafür, dass eine Einigung in greifbarer Nähe ist, aber es gibt einige Forderungen der Hamas, die noch bearbeitet werden müssen."

Trump hatte am Dienstag erklärt, Israel habe "den notwendigen Bedingungen für den Abschluss" eines 60-tägigen Waffenstillstands zugestimmt. In diesem Zeitraum sollten dann Anstrengungen unternommen werden, um den Krieg in der palästinensischen Enklave zu beenden. Die USA sind ein enger Verbündeter Israels.