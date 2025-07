Gesundheitswesen soll "Update" bekommen

"Wir haben also die Situation, dass die Ausgaben die nächsten 20 Jahre steigen und immer mehr Leistungsempfänger immer weniger Leistungsträgern gegenüberstehen", sagte er. Im Hochsteuerland Österreich könne dazu nicht weiter an der Beitragsschraube gedreht werden, und im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit und der Arbeitsplätze sei es auch Common Sense, dass die Lohnnebenkosten nicht steigen dürften.

Als zweiten Bereich nannte der in der ÖVP verankerte McDonald Strukturreformen. Nach der Zusammenlegung der einstigen Gebietskrankenkassen "wird jetzt der zweite Schritt folgen müssen, bei dem Spitäler, Ambulanzen und der niedergelassene Bereich noch enger zusammenrücken". Ändern könnte man aus seiner Sicht die Pauschalfinanzierung der Ambulanzen. Deren Steuerung will er mit jener des niedergelassenen Bereichs enger zusammenführen. "Da liegt auch meine Hoffnung auf den Gesprächen von Landeshauptleuten und Bundesregierung zur Strukturreform im Gesundheitswesen, in die wir uns als Sozialversicherung sehr aktiv einbringen wollen", sagte er.

Dritte Dimension sei schließlich das Thema Gesundheits- und Bewegungskompetenz, denn "Bewegung ist die Basis für ein langes gesundes Leben". Bei der Vorsorge will McDonald Anreize setzen, um die Zahl der Untersuchungen um zehn Prozent zu steigern. Für Verbesserungen sei man auch mit der Ärztekammer in Kontakt. Denkbar sind für ihn auch Zielvereinbarungen für die eigene Gesundheit, wie es sie in der Selbstständigen-Versicherung SVS schon gibt. McDonald will dazu die einzelnen Sozialversicherungsträger zu einem Gipfel einladen, um voneinander lernen zu können. "Das Ziel sind ein bis zwei gesunde Lebensjahre mehr", nannte er als Vorgabe.