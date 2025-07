Motorräder stießen auf Reschenstraße zusammen: drei Verletzte

Bei einem Unfall auf der Reschenstraße (B180) am Freitagabend wurden drei Personen verletzt. Ein 47-jähriger Tscheche war gegen 17.45 Uhr mit seinem Motorrad von Nauders in Richtung Italien unterwegs. Zur gleichen Zeit stand ein 46-jähriger Italiener mit seinem Motorrad und seiner Frau (40) am Sozius am Schotterplatz neben der Fahrbahn.