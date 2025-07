Trauer um Skisprung-Talent: 19-Jähriger stürzte von Gebäude in den Tod

Der Skisprungsport trägt Trauer: Die japanische Nachwuchshoffnung Asahi Sakano ist tot. Laut japanischen Medienberichten stürzte der 19-Jährige am Dienstag von einem Gebäude in Sapporo in den Tod. Sakano wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, die Ärzte kämpften aber vergeblich um sein Leben.