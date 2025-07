Viele Tote bei Sturzfluten in USA: Über 20 Mädchen werden vermisst

Kerrville – Bei Überschwemmungen in Texas im Süden der USA sind nach Behördenangaben mindestens 24 Menschen gestorben. Zudem würden bis zu 25 Mädchen vermisst, die an einem Sommerlager nahe dem betroffenen Fluss Guadalupe teilgenommen hatten. Der Gouverneur des Bundesstaates, Greg Abbott, rief für Teile von Texas den Katastrophenfall aus, um zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren. Die Suche nach Vermissten gehe weiter.

US-Präsident Donald Trump bezeichnete die Überschwemmungen in Texas als „schrecklich“ und sagte Unterstützung zu. „Es ist schrecklich. Die Überschwemmungen? Es ist schockierend“, sagte Trump laut CNN zu Reportern an Bord der Regierungsmaschine Air Force One, als er zu seinem Golfclub in New Jersey reiste.