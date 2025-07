Betrunkener Probeführerschein-Besitzer stürzte in Iselsberg mit Motorrad in Straßengraben

In der Nacht auf Samstag kam es auf der Großglocknerstraße in Iselsberg-Stronach zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-Jähriger war gegen 3 Uhr mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Motorrad in Richtung Winklern unterwegs. Der Lenker kam auf die Gegenfahrbahn bzw. das Bankett und stürzte in der Folge in den Straßengraben.