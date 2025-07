Absturz im Pinzgau: Kleinflugzeug ging in Flammen auf

Ersten – noch unbestätigten – Informationen zufolge dürften sich neben dem Piloten noch weitere Personen im Flugzeug befunden haben. Angaben über die Zahl bzw. die Identität gab es vorerst aber keine. Auch am nächstgelegenen Flugplatz in Zell am See gab es keine Auskunft. So lange man nicht wisse, um welches Flugzeug es sich handelt, könne man nicht sagen, ob es überhaupt von Zell am See aus gestartet sei, hieß es. (APA)