Kleinflugzeug ging in Flammen auf: Vier Tote bei Absturz im Pinzgau

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges in der Nähe von Wald im Pinzgau sind am frühen Samstagnachmittag alle vier Insassen ums Leben gekommen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Abend. Bei den Toten handelt es sich um drei Männer und eine Frau, die nach Angaben des Sprechers mit hoher Wahrscheinlichkeit Deutsche waren. Über die Ursache des Unglücks gab es noch keine Informationen.