Tragödie am Eibsee: Keine Hoffnung mehr für Sechsjährigen und seinen Vater

Ein 33-jähriger Mann und sein sechs Jahre alter Sohn werden nach einem Badeunfall auf dem Eibsee im bayerisch-tirolerischen Grenzgebiet vermisst. Ab Samstagmittag lief ein Großeinsatz mehrerer Rettungsorganisationen an dem bei Ausflüglern beliebten See nahe der Zugspitze. Gegen 18 Uhr wurde die Suchaktion laut der Nachrichtenplattform rosenheim24 abgebrochen.

Trotz des schnellen und intensiven Einsatzes musste die Suche am späten Nachmittag ergebnislos eingestellt werden, hieß es seitens des Bayerischen Roten Kreuzes. Der Einsatz wurde inzwischen als Bergungssuche eingestuft und soll am Sonntag fortgesetzt werden. Insgesamt waren mehr als 70 Einsatzkräfte beteiligt. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Stunde bei den Angehörigen der Vermissten“, erklärte das Rote Kreuz.